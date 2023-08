Túnel Rei Pelé será interditado para manutenção de ventiladores

Esses equipamentos têm a função de melhorar a qualidade do ar, no caso de engarrafamentos, e retirar a fumaça de dentro do túnel

Entre 22h e 4h, a partir desta terça-feira (29), o Túnel Rei Pelé será fechado para manutenção preventiva periódica dos 52 jatos ventiladores instalados pelo local. A interdição se estenderá durante a quarta (30) e quinta-feira (31) no mesmo horário. Esses equipamentos têm a função de melhorar a qualidade do ar, no caso de engarrafamentos, e retirar a fumaça de dentro do túnel, em caso de incêndio. O serviço de revisão é importante para garantir que os equipamentos estejam dentro dos limites estabelecidos pelo fabricante. Durante a manutenção preventiva, os técnicos da Secretaria de Obras vão realizar a aferição da vibração e ruídos de cada um dos jatos ventiladores, localizados no teto da estrutura. Os ventiladores, cujo peso unitário é de cerca de uma tonelada, serão submetidos a ações de manutenção de forma periódica, uma vez por mês. As informações são da Agência Brasília