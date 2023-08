Secretaria de Saúde reduz em 80% fila para mamografia e para primeira consulta de oncologia

Dados foram apresentados em encontro na Câmara Legislativa do Distrito Federal, que também abordou novas medidas para a área

A Secretaria de Saúde registrou uma redução de 80% na fila para mamografia e para a primeira consulta de oncologia no Distrito Federal. Os dados foram apresentados nesta segunda-feira (28) durante encontro realizado na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), que reuniu parlamentares, representantes do Ministério Público e servidores das pastas de saúde do DF e de Goiás.

De acordo com a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, a lista de espera para mamografia caiu de 14 mil mulheres para 2.800, fruto da ampliação da capacidade mensal de exames, de 2.384 para 6.078. “Fizemos um plano em várias áreas, desde a ampliação da carga horária de servidores à utilização de toda a capacidade operacional dos 11 mamógrafos em funcionamento. Vamos chegar a 8,8 mil exames mensais, garantindo o pronto atendimento de novos pedidos de exames.”

Já a lista de espera para primeira consulta de oncologia foi reduzida, ao longo do ano, de 850 para 188. Boa parte disso ocorreu por conta das obras de melhoria realizadas no Hospital Regional de Taguatinga (HRT), onde também foi duplicada a produtividade do setor de radioterapia. “Em toda a rede, houve o realinhamento na capacidade de trabalho, com mais recursos humanos e qualificação da atenção primária para encaminhamento de consultas à oncologia”, explica o chefe da Assessoria de Política de Prevenção e Controle do Câncer (Asccan), Gustavo Ribas.

Entre as ações realizadas pela Secretaria de Saúde na área, também se destacam a contratação de cirurgias na rede complementar e o lançamento de edital para contratação de serviços de anestesia. Essas medidas permitirão reduzir as listas de espera por cirurgias eletivas e agilizar o atendimento aos pacientes oncológicos.

Ação integrada

Durante o encontro, o deputado distrital Pastor Daniel de Castro elogiou a atuação da gestora da saúde no DF. “A doutora Lucilene goza de um carinho e de um apoio muito grande nesta casa”, afirmou o parlamentar. Ele destacou ainda a necessidade de uma ação integrada de todas as esferas do poder público para proporcionar um bom atendimento para a população diagnosticada com câncer.

Já a deputada distrital Dayse Amarilio ressaltou que é preciso elaborar um planejamento conjunto para o tema. “Precisamos sempre pensar a médio e a longo prazo”, acrescentou. Os deputados Jorge Vianna, Wellington Luiz e Gabriel Magno também participaram.

Representante do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), a procuradora Hiza Carpina falou sobre a melhora na capacidade de compras da Secretaria de Saúde e a transparência proporcionada pelo portal InfoSaúde, que fornece informações sobre os atendimentos realizados e até dos estoques de medicamentos e insumos, incluindo os que são de responsabilidade do governo federal. “O objetivo é que tenhamos clareza na ótica do financiamento para fazermos os ajustes.”

O encontro também teve a presença de servidores da pasta, incluindo os diretores do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) e do HRT, além das assessorias da área de oncologia. Participaram ainda servidores da Secretaria de Saúde de Goiás, que apresentaram a realidade enfrentada na região do Entorno e destacaram a importância do planejamento de ações em conjunto com o Distrito Federal.