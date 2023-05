Trio é preso após tentar assaltar residência de carroça na Estrutural

Uma arma foi apreendida na ação pela equipe policial

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada após roubo a uma residência na cidade Estrutural, nesse domingo (1), por volta das 7h da manhã.

Ao chegar no local, a equipe encontrou várias pessoas que informaram ter presenciado três indivíduos tentando furtar a residência, mediante rompimento de obstáculo.

Com as características informadas pelas testemunhas, os policiais conseguiram localizar e abordar os três indivíduos, que foram reconhecidos. Durante a ocorrência, foi noticiado um disparo de arma de fogo por uma das testemunhas, o que levou os policiais a encontrarem uma arma de fogo de calibre 9mm com três carregadores abandonada no local.

Ainda no local, foi constatado que os supostos autores haviam utilizado um cavalo que conduzia uma carroça para cometer o crime, o animal foi abandonado. Diante disso, solicitou-se apoio da Secretaria de Agricultura para realizar o recolhimento do animal e os cuidados veterinários necessários.

Todos os envolvidos, incluindo os possíveis autores, testemunhas e vítima, foram conduzidos à DCA I e posteriormente à 8ª DP para registro dos fatos e adoção das medidas cabíveis.