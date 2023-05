PF prende homem por armazenar material pornográfico infantil no DF

A Polícia Federal apurou que o conteúdo foi produzido na residência do investigado, e que as vítimas seriam suas própria filhas

A Polícia Federal cumpriu, no último domingo (30), um mandado judicial de prisão preventiva na residência de um homem investigado por armazenar conteúdo pornográfico infantil. O alvo da operação foi preso na porta de sua residência durante a 2ª fase da Operação Nada Fica em Oculto.

As investigações do Grupo Especial de Repressão ao Abuso Sexual Infanto-Juvenil da Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal (GECASI/DRPJ/SR/PF), vinculado à também recém-criada Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC) apontaram que o investigado teria armazenado em conta de e-mail, e também compartilhado em suas redes sociais diversas fotografias contendo pornografia infantil.

A PF apurou que o conteúdo apreendido na casa do suspeito durante a 1ª fase da operação, havia sido produzido na própria residência do investigado, e que as vítimas, menores que aparecem nas imagens/vídeos, eram suas filhas.

A conduta apurada até o momento incide em crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, notadamente em armazenar por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente; Na disponibilização/publicação pornografia infanto juvenil bem como no Código Penal Brasileiro, estupro contra vulnerável. Somadas, as penas podem ultrapassar 18 anos de reclusão e multa.

De acordo com a PF, a cooperação internacional é imprescindível na condução de casos investigativos de crimes cibernéticos atribuídos à instituição. O nome da operação “Nada Fica em Oculto” visa evidenciar que nem mesmo as empreitadas criminosas realizadas em ambiente virtual (internet, deep web) – que contam com atos cuidadosamente sorrateiros de criminosos – ficam ocultas aos olhos das autoridades brasileiras.