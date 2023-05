Princípio de incêndio em edifício na Asa Sul

Quando as equipes de socorro chegaram no local, encontraram muita fumaça e chamas saindo pelas janelas do apartamento no 5º andar do edifício

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) após incêndio em edifício, na SQS 109 Bloco A, na Asa Sul, às 20h58 desse domingo (1).



Quando as equipes de socorro chegaram no local, encontraram muita fumaça e chamas saindo pelas janelas do apartamento no 5º andar do edifício. Adotou-se o protocolo de evacuação de toda a edificação.

O incêndio ficou restrito em um dos quartos do imóvel, onde foram atingidos uma poltrona, uma máquina de costura e uma cortina. Leia também PF prende homem por armazenar material pornográfico infantil no DF

PC prende traficantes em feira de Samambaia Norte

Encontro de carrinhos de rolimã reúne de crianças a idosos no Paranoá

Para o combate e extinção do incêndio foram utilizados extintores portáteis para incêndio da própria edificação. Após isso, foi realizada a ventilação tática do imóvel para retirada da fumaça.

Não houve vítimas, o morador de 48 anos, após ser atendido pelo CBMDF (sem sinais de intoxicação e/ou lesões), decidiu ir por meios próprios para unidade hospitalar.