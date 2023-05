PC prende traficantes em feira de Samambaia Norte

A droga era comercializada em plena luz do dia, na Feira Popular da QN 421/419.Para disfarçar o tráfico a mulher utilizava três crianças

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu em flagrante por tráfico de drogas, um homem e uma mulher, no último domingo (30), em Samambaia Norte. Segundo informações policiais, para disfarçar a comercialização da droga a mulher utilizava três crianças.

A droga era comercializada em plena luz do dia, na Feira Popular da QN 421/419. Os suspeitos foram presos após serem flagrados comercializando entorpecentes em meio aos feirantes e pessoas que com suas famílias de bem frequentavam o local.

Após a abordagem, os policiais apreenderam em posse dos traficantes uma quantidade significativa de maconha, crack e cocaína que estavam embaladas prontas para a venda. Também foram apreendidos dinheiro em espécie e apetrechos utilizados na traficância. Durante as diligências, mais cinco homens foram presos por porte de entorpecentes e outros quatro homens foram autuados por estarem praticando jogos de azar.

Foram apreendidos com os traficantes, porções de crack, maconha, cocaína e dinheiro em espécie. Foto: Reprodução

A ação se deu por meio da 4º fase da Operação Narcóticos, que objetiva reprimir o tráfico de entorpecentes na região. No total, em quatro semanas de operação 25 pessoas já foram presas, de acordo com o delegado chefe da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), Fernando Fernandes. É possível denunciar o tráfico de drogas em sua região à polícia de forma anônima, através do número 197.