Homem é condenado por homicídio no Gama

O homem ainda foi condenado por tentativa de homicídio contra outras três pessoas que estavam com a vítima

Um homem foi condenado, na última terça-feira (30), a 25 anos de prisão por homicídio e três tentativas do mesmo crime. O crime ocorreu em novembro de 2020, no Setor Oeste do Gama.

João Vitor Ferreira Reis foi assassinado a tiros por Jhonatan Sousa Rodrigues após negar vender drogas. Além de João, outra pessoa também foram atingidas pelos disparos.

João Victor e as outras vítimas estavam confraternizando em uma via pública, quando Jhonatan e Gabriel Lucas Carvalho Reis, condenado a 20 anos em maio deste ano pelos mesmos crimes, se aproximaram em um carro questionando se o grupo teria drogas para vender.

Após negar ter entorpecentes, João Victor teria dito “demorou mano, vai com Deus” e, em resposta, Jhonatan perguntou se ele sabia com quem estava falando.

Jhonatan, então, desceu do carro e disparou contra as vítimas, que correram. Jhonatan as perseguiu atirando. João morreu e outra pessoa foi atingida. As outras duas vítimas não foram atingidas por erro de pontaria.

O outro réu, Gabriel, contribuiu para a prática do crime, pois conduziu Jhonatan até as vítimas, aguardou a execução do crime e facilitou sua fuga.