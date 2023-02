Três shoppings terão vacina contra a covid-19 neste sábado (4)

Equipes da Secretaria de Saúde estarão disponíveis em centros de compras no Itapoã, em Taguatinga e no Plano Piloto

Neste sábado, 4, shoppings do Distrito Federal vão funcionar como local de vacinação contra a covid-19. As equipes Secretaria de Saúde (SES) estarão disponíveis para aplicar o imunizante no Taguatinga Shopping, Venâncio Shopping (Setor Comercial Sul) e Trevizzo Open Mall (Itapoã).

Três shoppings do Distrito Federal vão funcionar como local de vacinação contra a covid-19 neste sábado (4). Taguatinga Shopping, Venâncio Shopping (Setor Comercial Sul) e Trevizzo Open Mall (Itapoã) contarão com a presença de equipes da Secretaria de Saúde (SES) para aplicar o imunizante. A Feira do Produtor, em Ceilândia, também terá a oferta do serviço. Ao todo, serão 19 locais para atendimento e mais dois carros da vacina, em Sobradinho e no Sol Nascente.

A vacinação deste fim de semana tem novidades. Foi iniciada a dose de reforço para todas as crianças de 5 a 11 anos. Também foi retomada a aplicação da primeira dose para todos os bebês acima dos seis meses de vida. Agora, há vacinas disponíveis para todas as faixas etárias. No caso do sábado, é importante consultar onde haverá atendimento infantil.

https://www.saude.df.gov.br/locaisdevacinacao

Até quinta-feira (2), o Distrito Federal aplicou 7.221.337 doses de vacinas contra a covid-19. Até 23 de janeiro, cerca de 80,6% da população já havia recebido pelo menos uma dose. Entre as crianças, porém, o índice de vacinação está em 69% para a faixa etária de 5 a 11 anos, 15,9% para idades entre 3 e 4 anos e 2,7% para os bebês de seis meses a 2 anos. Entre adolescentes a partir dos 12 anos, adultos e idosos, 47,2% não receberam a dose de reforço. Entre os adolescentes de 12 a 17 anos, 29,2% voltaram a uma unidade de saúde para o reforço.

Com informações da Agência Brasília