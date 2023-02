GDF retira 300 toneladas de entulho do Vale do Amanhecer

“Foi uma ação que movimentou o bairro, e o mais importante: ajudamos na saúde pública, diminuindo a proliferação do mosquito”, avalia o coordenador

Trezentas toneladas de entulho foram retiradas das ruas do Vale do Amanhecer, em Planaltina. A ação do GDF Presente teve como objetivo o recolhimento dos materiais para evitar a formação dos criadouros do Aedes aegypti, mosquito que transmite dengue, zika e chikungunya.

Em trabalho conjunto, a equipe do GDF Presente atuou com a participação de servidores da Divisão de Vigilância Ambiental (Dival), da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) e da Secretaria DF Legal.

“Foi uma ação que movimentou o bairro, e o mais importante: ajudamos na saúde pública, diminuindo a proliferação do mosquito”, avalia o coordenador do Polo Norte do GDF Presente, Ronaldo Alves. “ Foi só o início. Continuaremos com ação em todos os bairros.”

O lixo nas ruas é um problema crônico em Planaltina, já tendo sido identificado pelos agentes da Vigilância Ambiental que inspecionam os imóveis da região. “Estamos recolhendo os materiais que possam ser possíveis depósitos para o mosquito”, explica a chefe do Núcleo de Vigilância Ambiental de Planaltina, Michele de Brito Peçanha. “Essa ação é de fundamental importância para diminuir o índice de infestação na cidade”.

Dono de duas lojas nas CRs 5 e 15, no Vale do Amanhecer, o empresário Antônio Pimentel de Moraes Júnior, 38 anos, conta que as ruas vivem repletas de entulho: “As pessoas jogam pneu, resto de obras, máquinas. Sempre tem muito lixo, então essa megarretirada é importante para evitar o mosquito da dengue, rato e escorpião que ficam nesses entulhos”.

Antônio lembra que três funcionários de seu estabelecimento chegaram a contrair a doença no ano passado. Para ele, o trabalho ajuda na contenção da dengue. A ação, destaca, dá outra cara à região. “Muda esteticamente o bairro, dá outra visão com as ruas limpas”, diz.

O administrador de Planaltina, Wesley Fonseca, informa que há um trabalho para mobilizar a comunidade sobre o descarte irregular de lixo e os perigos do acúmulo. “Além de fazer a limpeza, o foco principal é orientar a comunidade tanto sobre os perigos da dengue quanto sobre a existência de papa-entulhos na cidade”, comenta.

*Com informações de Adriana Iziel, da Agência Brasília