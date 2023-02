Lançamento da Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Câncer será nesta sexta às 19h

Desse modo, um dos principais modos de autuação da Frente se dará com “um olhar especial para a causa” em busca do atendimento de excelência

Nesta sexta-feira (3), às 19h, no plenário, acontece o lançamento da Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Câncer da Câmara Legislativa. O evento terá transmissão ao vivo pela TV Câmara Distrital (canal 9.3) e YouTube.

O objetivo da Frente, segundo o proponente, deputado Eduardo Pedrosa (União Brasil), é acompanhar o atendimento na rede de saúde a fim de aprimorá-lo e dar qualidade de vida às pessoas com câncer no DF. Entre os pontos de interesse, ele cita a regulação da prioridade aos pacientes oncológicos em fase metastática.

“Queremos ouvir os pacientes, os profissionais, os representantes da sociedade civil que atuam nessa causa, somar essas falas, e trabalharmos junto ao governo a fim de alcançar as melhorias que todos esperam”, adianta.

Desse modo, um dos principais modos de autuação da Frente se dará com “um olhar especial para a causa” em busca do atendimento de excelência para as pessoas com câncer.

“O lançamento da Frente é muito importante para a nossa causa, é fundamental termos o poder legislativo envolvido nesse trabalho. Quanto mais debatermos esse tema, mais a saúde pública do DF vai avançar e conseguir melhorias para o diagnóstico e tratamento da doença,” explica Joana Jeker, presidente da Recomeçar, associação que atende mulheres com câncer de mama.

Novos casos

De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), são esperados cerca de setecentos mil casos novos de câncer no Brasil para cada ano do triênio 2023-2025. Em 2022, o câncer de pele foi o mais incidente no País, seguido pelo de mama, próstata, cólon e reto, pulmão e estômago.