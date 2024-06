Três eventos oferecem oportunidade para o trabalho de ambulantes

Um edital de chamamento público foi aberto pela Secretaria-Executiva das Cidades para o trabalho de ambulante em três eventos que acontecerão em julho. Os interessados deverão fazer o cadastramento nesta quinta-feira (27), de 9h às 17h, no térreo do Edifício do Instituto Brasília Ambiental, localizado na SEPN QD 511, Bloco C (Edifício Bittar), via W3 Norte.

Das 150 vagas oferecidas, 100 são de circulante para a 25ª Parada do Orgulho LGBTS Brasília, que será no dia 28 de julho, de 12h às 22h. O evento terá início na Esplanada dos Ministérios, próximo ao Congresso Nacional, com desfile indo pela N1 até a Torre de TV, e voltando pela S1 até o Museu da República.

O Capital Moto Week 2024, que ocorrerá no Parque de Exposições da Granja do Torto, de 17 a 27 de julho, terá 30 vagas para barracas.

A terceira opção será para o Hair Brasília and Beauty 2024, que será de 14 a 16 de julho, no Pavilhão de Feiras e Exposições do Parque da Cidade. Para o evento serão disponibilizadas 20 vagas para barracas.

As barracas devem ter metragem de 4 m x 4 m e serão reservadas 5% das vagas para atender pessoas com deficiência, mediante apresentação da carteirinha de comprovação.

No momento da inscrição, os participantes devem apresentar original e cópia de documento pessoal com foto, e comprovante de endereço em seu nome ou declaração de residência. Para os barraqueiros, é preciso mostrar foto no celular ou impressa, trabalhando na barraca utilizada no comércio ambulante.

O resultado dos habilitados nos três eventos será no dia 28 de junho, no site da Secretaria de Governo do DF – abas “Editais”. A entrega das licenças para os ambulantes será feita na sala 911, 9º andar do Anexo do Buriti, de 9h às 17h, nos seguintes dias:

→ 12 de julho: Hair Brasília and Beauty 2024;

→ 16 de julho: Capital Moto Week 2024;

→ 26 de julho: 25ª Parada do Orgulho LGBTS Brasília.

*Com informações da Agência Brasília