Trânsito de Ceilândia terá interdições neste sábado (19)

Neste sábado (19), será realizada a 3ª etapa do Circuito de Corridas Energias do Mundo, em Ceilândia Sul. Assim, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) fará interdições na Via M1.

A partir das 6h30, a via será fechada para o trânsito de veículos desde a QNM 1, altura do cruzamento com a Avenida Hélio Prates, até a QNM 9, próximo ao acesso à Avenida Elmo Serejo. O trecho será destinado aos corredores.

Além disso, na Via St. M, sentido Elmo Serejo – Hélio Prates, as equipes do Detran-DF farão a interdição de uma faixa de rolamento nas proximidades da QNM 25 até a altura da QNM 23. A outra faixa permanecerá liberada para o tráfego de veículos.

A corrida terá percurso de 5 km e a largada e a chegada ocorrerão na QNM 13, módulo B, em frente à Administração Regional de Ceilândia. A previsão é que as interdições ocorram até as 9h. Durante o evento, as equipes de fiscalização do Detran-DF farão o controle do tráfego para garantir a fluidez e a segurança do trânsito.

As informações são da Agência Brasília