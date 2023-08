GDF investe R$ 12 milhões para recuperar DF-180

A autorização para início da obra foi dada nesta sexta-feira (18) pelo governador Ibaneis Rocha em evento na região

O Governo do Distrito Federal (GDF) iniciou o processo de recuperação da DF-180 no trecho do entroncamento entre a BR-080 e BR-070, chamado de Garrafão, no Incra 8. Diariamente, 30 mil motoristas utilizam a via.

A autorização para início da obra foi dada nesta sexta-feira (18) pelo governador Ibaneis Rocha em evento na região. A reforma deste trecho da DF-180 terá investimento de R$ 12,1 milhões, com recursos da Agência de Desenvolvimento (Terracap).

Para deixar a pista em condições ideais de tráfego, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF) fará a restauração, da pavimentação, sinalização vertical e horizontal. Com esses serviços, serão gerados 80 empregos.

“Essa obra é mais do que necessária, além de interligar duas grandes cidades, Brazlândia e Ceilândia, pega uma área rural para essas pessoas que trabalham aqui e necessitam de um asfalto de qualidade”, destacou o governador Ibaneis Rocha.

Além dos motoristas de Brazlândia, a recuperação da DF-180 também beneficia condutores de Taguatinga, Ceilândia, Gama e Entorno, que vão poder voltar a utilizar a via em boas condições. Para o presidente do DER-DF, Fauzi Nacfur Júnior, a restauração é o caminho a ser adotado para ampliar a vida útil das pistas.

“Em vez de ficarmos fazendo operações tapa- buracos, que até são bem-vindas, o governador determinou a restauração completa. Isso dá uma vida útil maior para a via, um conforto muito maior para os motoristas, e vem sendo feito em vários locais, no Jóquei, no Lago Sul, no Pistão Sul. Estamos fazendo agora da DF-180, que na região do Gama está quase pronta, e agora aqui esse trecho de 7 km entre Brazlândia e Ceilândia”, explicou.

Comunidade agradece

Morador de Brazlândia desde 1972, o prefeito comunitário Jota Lima, 62 anos, viu a DF-180 ser construída e se degradar com o passar dos anos. Como líder do movimento que pede a restauração da pista, ele comemorou o início dos trabalhos após décadas de espera.

“Aqui é uma região forte de produção de morango, goiaba e hortaliças de um modo geral. Essa obra vai atender a região rural de Alexandre Gusmão, Águas Lindas, Chapadinha, Incra 6, 7, 8 e 9, entre outras. Essa pista é de 1973, tem 50 anos, e de lá para cá foi só remendo e tapa-buracos. Só temos a agradecer ao governo por trazer essa obra”, disse.

Mais obras na região

Ibaneis Rocha também comentou outra importante obra que será feita em Brazlândia, a duplicação da BR-080. A via será alargada no segmento que liga o entroncamento com a DF-001 (Parque Nacional de Brasília e Floresta Nacional) e a cidade para beneficiar 80 mil motoristas que trafegam diariamente no local. Essa obra terá aporte de R$ 362,3 milhões, com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal.

A duplicação vai melhorar a ligação da área leste do DF com Goiás e demais estados da região, como Tocantins e Mato Grosso. Também vai colaborar para o desenvolvimento da região onde a agricultura tem grande relevância para a capital.

Nesta mesma região, a atual gestão do GDF duplicou a DF-001 em um trecho de 8,2 km, entre a Estrutural e o Assentamento 26 de Setembro, o que já tem colaborado para o tráfego na região.

Obras que são lembradas pela vice-presidente da Associação dos Produtores Rurais e Moradores do Incra 7, Terezinha Brandão. “Os acidentes na DF-001 acabaram. Agradecemos por essa obra, e agora esperamos a duplicação da BR-080, que será muito benéfica para toda essa região”, pontuou.

