Sistema de drenagem e pavimentação das ADEs de Ceilândia é entregue

A entrega marcou o fim do conjunto de obras de infraestrutura realizadas pelo Governo do Distrito Federal (GDF) na região

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), entregou, nesta sexta-feira (18), os 13.973 metros de galerias pluviais e três lagos de contenção instaladas nas áreas de desenvolvimento econômico (ADEs) de Ceilândia.

A entrega marcou o fim do conjunto de obras de infraestrutura realizadas pelo Governo do Distrito Federal (GDF) na região. Um investimento total de R$ 67,5 milhões viabilizou a pavimentação de 7,7 km de vias e a instalação de outros 17,5 km em ciclovias, sem falar nos 53,4 mil m² em estacionamentos construídos para atender a demanda da localidade.

“Essa obra de drenagem era muito requisitada porque nós tínhamos aqui grandes alagamentos, prejudicando toda a população. Investimos R$ 67,5 milhões para colocar toda a captação de água nesse setor e nós queremos realmente o desenvolvimento da região. Vamos continuar trabalhando pela cidade”, disse o governador Ibaneis Rocha.

As obras, executadas sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet), estimulam a urbanização das áreas de desenvolvimento, ampliando a capacidade de atrair novos investidores e, consequentemente, gerando mais emprego e renda.

“Na prática, agora o governo pode vender o restante dos lotes, atrair e implantar diversas empresas que dependiam dessa estrutura para funcionar. Aqui já temos empresas do setor do material de construção civil e outras vão poder vir”, explica o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Thales Mendes.

Além do viés econômico, as melhorias também resolverão os alagamentos, que antes tiravam o sono de moradores e comerciantes. “Era bem complicado na época de chuvas, aqui em casa alagava bastante. A água invadia as casas mesmo, os comerciantes reclamavam muito nas épocas de chuva, da lama que entrava. Agora, vai melhorar”, relata Alexandra Moreira Lopes, 48 anos.

“A obra está boa, ficou bacana. Aqui ninguém nunca tinha tido coragem de fazer essa obra. É uma obra que a gente fica satisfeito, feita com carinho. Não tinha esgoto, não tinha rede de águas pluviais”, completa o comerciante Walter Rodrigues, 66.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O restaurante de Maria Rodrigues, 68, funciona há 14 anos na região. Ela comemora o investimento feito pelo GDF e aposta que as melhorias trarão novos clientes para seu comércio. “Era muita sujeira, terra e enxurrada. Eu trabalho com comida, então a limpeza é algo muito importante para nós. Agora já está bem melhor e a gente espera que melhore ainda mais o nosso movimento”, diz.

As informações são da Agência Brasília