Operação descobre “gato” de energia no Vizinhança

As irregularidades do medidor de energia foram retiradas, o clube foi regularizado e os responsáveis deverão responder criminalmente

Não é de hoje que a Neonergia vem fazendo operações de fiscalização por todo o DF com a utilização de softwares associados a sensores inteligentes para medir o fluxo de energia elétrica na rede de distribuição. Com essa tecnologia é possível ser mais assertivo na localização das fraudes e desvios e, consequentemente, no combate ao furto.

E o flagrante da vez foi em um dos clubes mais tradicionais da cidade, o Vizinhança, localizado na 108 Sul. O local teria feito um “gato” e deixado de pagar pelo consumo de aproximadamente 1 milhão de quilowatts-hora, equivalente que abastece sete mil casas por um mês.

O desvio de energia provocou um prejuízo de, aproximadamente, R$ 1 milhão. As irregularidades do medidor de energia do Vizinhança foram retiradas, o clube foi regularizado e os responsáveis deverão responder criminalmente. Toda energia não medida e consumida será cobrada posteriormente.