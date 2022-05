Trabalho de coleta de dados da PDAD Rural segue em ritmo acelerado

A inédita Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) Rural e colheu informações de mil domicílios rurais

O primeiro estudo que visa levantar dados sobre as condições de vida da população rural do Distrito Federal elaborado pela Companhia de Planejamento (Codeplan) está a todo vapor. Em pouco mais de dois meses, a pesquisa inédita já bateu na porta de mil domicílios. O objetivo é ampliar essa meta para seis mil.

Realizada por meio do acordo de cooperação técnica entre a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF) e da Codeplan, a pesquisa na zona rural distrital tem a proposta de conhecer a realidade desses moradores para auxiliar a gestão governamental na criação de políticas públicas eficazes para atender as necessidades dessa população.

A participação dos moradores é importantíssima. É com base nas respostas deles que serão planejadas as decisões governamentais com relação às áreas rurais do Distrito Federal e como subsídios para formular políticas públicas, avaliação e monitoramento das ações descentralizadas de governo.

É seguro receber um agente de coleta, pois as respostas são anônimas e o pesquisador está proibido de pedir dados bancários.