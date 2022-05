Ibaneis apresenta relatório sobre a população do DF

PDAD 2021 revela o retrato socioeconômico da região. Estudo é resultado dos investimentos em pesquisa da gestão do governador Ibaneis em parceria com Codeplan.

O governador Ibaneis Rocha (MDB) lançou nesta segunda-feira (9) o relatório da aguardada pesquisa populacional do Distrito Federal. A Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) 2021 oferece um retrato sobre a população da região que respalda o governo local, gestores e lideranças políticas a discutirem, planejarem e adotarem ações na gestão pública.

O estudo foi elaborado pela Companhia de Planejamento do DF (Codeplan), para levantar dados sociais, econômicos e culturais da população. Durante o evento no Palácio do Buriti, o governador destacou a importância dos dados apresentados para os administradores públicos.

“A melhor maneira de não errar em políticas públicas é ter uma coleta perfeita dos dados, para que se possa avaliar quais são as políticas que podem ser aplicadas para a população”, disse.

Ibaneis afirmou que as informações apresentadas no PDAD 2021 devem servir como base para as plataformas políticas dos candidatos durante as eleições. “Com o projeto apresentado, nós temos muito ainda a avançar no DF. O cenário econômico tem que ser baseado na história da cidade”, destacou.

O presidente da Codeplan, Jean Lima, enfatizou a parceria entre a instituição e a gestão do governador Ibaneis Rocha. “O senhor é o governador da Ciência. A estimativa de investimentos para a pesquisa era de R$ 300 mil quando assumimos. Ano passado, a Codeplan executou R$ 6 milhões em pesquisas”. Os investimentos representam um aumento de 20 vezes no setor de pesquisa e Ciência, segundo Jean.

Presidente da Codeplan, Jean Lima. Foto: Renato Alves / Agência Brasília.

A cerimônia de lançamento contou com as presenças do secretário de governo José Humberto e dos deputados distritais Agaciel Maia (PL) e Delegado Fernando Fernandes (PROS). Também estiveram presentes representantes de lideranças comunitárias e pesquisadores.

PDAD 2021

A Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) 2021 abrange dados sobre as 33 Regiões Administrativas que incluem renda e consumo das famílias, domicílios, escolaridade, trabalho, acesso à saúde, entre outros.

O levantamento dos dados da PDAD 2021 envolveu a visita a cerca de 30 mil domicílios em áreas urbanas e rurais. Os pesquisadores ouviram mais de 80 mil participantes.

Foram coletados dados como número de pessoas que residem na mesma casa, escolaridade, renda e meios de transporte utilizados, entre outros. Neste ano, o questionário apresenta novidades como informações sobre identidade de gênero e orientação sexual para maiores de 18 anos e a existência de animais domésticos nos domicílios.

A sua última edição foi feita em 2018. A pesquisa seria realizada em 2020 mas foi adiada para 2021, em razão da pandemia.

Saiba mais acessando o site da Codeplan.