Codeplan mostra quem são os brasilienses e as cidades

Nos encontros, serão reveladas características dos moradores e características dos domicílios

Com o objetivo de mostrar quem são os brasilienses e regiões administrativas, a Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan) irá, a partir desta quarta-feira (18), apresentar o raio-x da capital.

Tendo como base a recente Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) 2021, divulgada no último dia 9, a companhia irá de realizar sete encontros em cada Unidade de Planejamento Territorial (UTP), que corresponde a um grupo de cidades, nos próximos meses.

Nos encontros, serão reveladas características dos moradores, como idade, etnia, se possui ou não alguma deficiência, estado civil, aspectos das habitantes (dados separados das mulheres), entre outros. E características dos domicílios, abordando os arranjos familiares, infraestrutura, atributos internos do lar, animais e indicadores sociais.

As UPTs são subdivididas em Central (Plano Piloto, Candangolândia, Cruzeiro e Sudoeste/Octogonal), Central Adjacente 1 (Lago Norte, Lago Sul, Park Way e Varjão), Central Adjacente 2 (Águas Claras, Guará, Núcleo Bandeirante Riacho Fundo, SCIA-Estrutural, SAI, Vicente Pires e Arniqueira), Oeste (Brazlândia, Ceilândia, Samambaia, Taguatinga e Sol Nascente/Pôr do Sol), Sul (Gama, Recanto das Emas, Riacho Fundo II e Santa Maria), Leste (Itapoã, Jardim Botânico, Paranoá e São Sebastião) e Norte (Fercal, Planaltina, Sobradinho I e II).

O primeiro desembarque da PDAD será às 10h desta quarta-feira (18/5) na Administração Regional do Lago Sul, que fica na QI 11. Ela está inserida na UPT Central Adjacente 1, composta ainda pelas cidades do Lago Norte, Lago Sul, Park Way e Varjão.

A PDAD é realizada a cada dois anos e é a fonte principal de informação dos brasilienses para a gestão governamental subsidiar políticas públicas eficazes. O estudo traz um diagnóstico completo de Brasília, tratando de temas para fornecer um retrato socioeconômico de suas 33 Regiões Administrativas.

Na edição de 2021, a pesquisa visitou mais de 30 mil domicílios, sua grande maioria em áreas urbanas, a fim de investigar aspectos demográficos, de migração, condições sociais e econômicas, situações de trabalho e renda, entre outros, de modo a oferecer um amplo e circunspecto diagnóstico das atuais circunstâncias do quadradinho.

Serviço: PDAD 2021 – Apresentação de resultados por UPT

Data: 18/5

Hora: 10h

Local: Administração Regional do Lago Sul, que fica na QI 11