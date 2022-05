Distrito Federal tem 2,4 milhões pessoas com acesso diário à internet

PDAD 2021 mostra que a maioria da população do DF tem acesso diário à internet. O equipamento eletrônico mais utilizado para acesso à rede é o celular.

Os brasilienses estão cada vez mais conectados. Isso é o que mostra a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) de 2021, realizada pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan). De acordo com o estudo, 86% dos moradores da região acessaram a rede nos últimos três meses, dos quais 96% acessam todos os dias. O acesso diário é feito por mais de 2,4 milhões de pessoas.

O levantamento da Codeplan mostra também quais são os equipamentos eletrônicos mais utilizados para acessar a rede. O celular e o tablet foram os meios de acesso mais utilizados (97%), seguidos do microcomputador (51%), e por outros meios como televisão e videogame (39%).

Outro ponto importante do PDAD 2021 são os tipos de plano de celular mais utilizados para se manterem conectados. Metade da população disse ter linha pré-paga, enquanto 34% disseram ter linha pós-paga.

Motivos de acesso à internet

Em 2021, os principais motivos que promoveram o acesso à internet foram comunicação, seguido de multimídia, lazer e cultura e busca por informações e notícias. A criação e compartilhamento de conteúdo ficou em quarto lugar entre o ranking de motivos apresentados pelos participantes.

Inclusão digital

O Governo do Distrito Federal (GDF) possui iniciativas para a inclusão digital. O projeto Wi-Fi Social Gratuito oferece acesso à rede nas comunidades carentes, terminais rodoviários, escolas, feiras permanentes, parques, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), hospitais, bibliotecas públicas e jardim zoológico.

Desde o lançamento, o projeto promoveu a instalação de 82 pontos e já contabilizou mais de 120 milhões de acessos.

Já o Ministério das Comunicações (MCom) desenvolve programas relevantes para acabar com a falta de acesso digital no país, que de acordo com a pasta atinge mais de 45 milhões de brasileiros. Ações como o Wi-Fi Brasil e Cidades Digitais contribuem para a evolução da conectividade em território nacional.

PDAD 2021

A Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) 2021 oferece um retrato sobre a população da região que respalda o governo, gestores e lideranças políticas a discutirem, planejarem e adotarem ações na gestão pública.

Os dados do estudo estarão disponíveis no site da Codeplan. Acesse.