PDAD apresenta resultados da UPT Central

Chegou a vez das RAs Plano Piloto, Candangolândia, Cruzeiro e Sudoeste/Octogonal conhecerem sua população

A Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan) tem realizado um ciclo de apresentações da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílio (PDAD) nas cidades. Para que os dados referentes às características dos moradores, como idade, etnia, se possui ou não alguma deficiência, estado civil, aspectos das habitantes cheguem ao conhecimento de todas as 33 regiões administrativas, a companhia realiza os encontros com essas comunidades por Unidade de Planejamento Territorial (UPT), que aglutina um grupo de cidades.

O primeiro evento descentralizado da PDAD foi no último dia 18 (quarta-feira) para a população da UPT Central Adjacente 1, que compreende o Lago Norte, Lago Sul, Park Way e Varjão. Nesta quarta-feira (25/5) será a vez de Plano Piloto, Candangolândia, Cruzeiro e Sudoeste/Octogonal, que formam a UPT Central. A apresentação será no auditório da Administração Regional do Plano Piloto, que fica no Bloco K da Quadra 2 do Setor Bancário Norte e terá transmissão ao vivo.

A PDAD é realizada a cada dois anos e é a principal fonte de informação para a gestão governamental subsidiar políticas públicas eficazes. O estudo traz um diagnóstico completo do Quadradinho, tratando de temas para fornecer um retrato socioeconômico de suas 33 Regiões Administrativas.

Na edição de 2021, a pesquisa visitou mais de 30 mil domicílios, sua grande maioria em áreas urbanas, com intuito de investigar aspectos demográficos, de migração, condições sociais e econômicas, situações de trabalho e renda, entre outros, de modo a oferecer um amplo e circunspecto diagnóstico das atuais circunstâncias do quadradinho.

Como novidade, além das questões tradicionais, o estudo trouxe o questionário de identidade de gênero e orientação sexual para maiores de 18 anos, a existência de animais domésticos nos domicílios e questões relacionadas à insegurança alimentar.

Serviço

PDAD 2021 – Apresentação de resultados por UPT

Data: 25/5

Hora: 10h

Local: Administração Regional do Plano Piloto – SBN Quadra 2, Bloco K – Asa Norte