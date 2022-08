Tombamento de carreta deixa o condutor preso às ferragens em Brazlândia

O condutor da carreta foi retirado das ferragens por 20 militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF)

Nesta quarta-feira (31), o motorista de uma carreta perdeu o controle da direção e ficou preso entre ferragens após o veículo tombar na pista. O acidente ocorreu por volta das 16h na BR 080, sentido Padre Bernardo, em Brazlândia.

O condutor da carreta, um homem de 36 anos identificado como J.G.S, foi retirado das ferragens por 20 militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), acionado para prestar socorro no local.

Mesmo sem fraturas aparentes, o motorista apresentou sinais de hemorragia interna e foi transferido, ainda consciente, pelo Resgate Aéreo ao Hospital de Base.

A carreta transportava uma carga de frutas, que ficou toda dentro da carroceria. O acidente interditou o trânsito nos dois sentidos da BR 080, mas a via foi liberada ao final da operação.