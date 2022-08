DF Legal derruba construções irregulares em Vicente Pires

Segundo a pasta, as obras estavam em fase inicial e a área utilizada é, na verdade, destinada a construções públicas, como escolas

A Secretaria DF Legal realizou, nesta quarta-feira (31), uma ação de combate ao parcelamento irregular de terras na região de Vicente Pires, próximas à chácara 41.

Segundo a pasta, as obras estavam em fase inicial e a área utilizada é, na verdade, destinada a construções públicas, como escolas e unidades de saúde.

Durante a Operação Pronto-Emprego, foram removidos arruamentos, muros, descaracterizados lotes e apreendidos materiais de construção, que serão levados ao depósito e, caso não sejam retirados pelos responsáveis, após o pagamento de multa, serão destinados à obras de infraestrutura, onde solicitado.

Após a operação, que foi realizada em parceria com a Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Militar do DF (PMDF), um relatório será enviado para a Delegacia do Meio Ambiente (Dema) para que os responsáveis sejam identificados e indiciados pelo crime ambiental e de invasão de terras públicas.