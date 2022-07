TJDFT promove consulta pública sobre Metas Nacionais da Justiça Estadual

O processo colaborativo de elaboração das Metas Nacionais do Poder Judiciário foi proposto pelo Conselho Nacional de Justiça

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios promove até o dia 18 de julho uma consulta pública a respeito das Metas Nacionais da Justiça Estadual para o ano de 2023.

O link para resposta se encontra na página principal do TJDFT no banner “Gestão Participativa, juntos por uma Justiça ainda melhor!”.

O objetivo da consulta é tornar o procedimento de construção das metas do Poder Judiciário participativo.

O processo colaborativo de elaboração das Metas Nacionais do Poder Judiciário foi proposto pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Resolução 221/2016, que sugere aos tribunais a realização de ampla consulta pública quanto às metas que serão definidas para o ano subsequente.

Os tribunais estaduais, incluído o TJDFT, aderiram à realização da Gestão Participativa de forma única, proposta que foi desenvolvida pelo Tribunal de Justiça da Bahia – TJBA e contempla os seguintes pontos:

Renovação das Metas

Meta Nacional 1 (monitoramento contínuo no atual ciclo da Estratégia Nacional): julgar mais processos que os distribuídos;

Meta Nacional 2 (monitoramento contínuo no atual ciclo da Estratégia Nacional): julgar processos mais antigos;

Meta Nacional 4: priorizar o julgamento dos processos relativos aos crimes contra a administração pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais;

Meta Nacional 5: reduzir a Taxa de Congestionamento;

Meta Nacional 8: priorizar o julgamento dos processos relacionados ao feminicídio e à violência doméstica e familiar contra as mulheres;

Meta Nacional 9: estimular a Inovação no Poder Judiciário;

Meta Nacional 10: promover a Transformação Digital – Justiça 4.0;

Meta Nacional 11: promover os Direitos da Criança e do Adolescente;

Meta Nacional 12: impulsionar os processos de ações ambientais; e

Revisão da Meta Nacional 3, que trata do estímulo à conciliação.

*Com informações do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios