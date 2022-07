Lista de classificação de servidores sobre bolsa no UDF é divulgada

Ao todo, 37 servidores do GDF serão beneficiados pelo programa, que oferece bolsa de estudo integral para cursos de graduação do UDF

A Escola de Governo (Egov) divulgou, nesta sexta-feira (15), o resultado parcial da classificação dos servidores públicos inscritos no programa de concessão de bolsas de estudo no Centro Universitário do Distrito Federal (UDF) para o segundo semestre deste ano. Acesse aqui o resultado.

Ao todo, 37 servidores do GDF serão beneficiados pelo programa, que oferece bolsa de estudo integral para cursos de graduação do UDF. Entre as 328 inscrições registradas, 193 foram habilitadas para a apuração dos candidatos representantes da administração pública distrital. Os cursos mais procurados para esse grupo da seleção foram os de direito, nutrição e biomedicina.

Nesta edição do programa foram ofertadas 75 vagas, destinadas aos servidores públicos efetivos, empregados públicos do Distrito Federal e representantes da sociedade civil, que são ex-alunos da rede pública de ensino do DF. Os 41 alunos egressos da educação pública já estão na fase de matrícula.

“Servidores públicos capacitados fortalecem a administração pública. O conhecimento agrega valor à prestação dos serviços públicos e contribui para o desenvolvimento do país. Ter novos servidores sendo contemplados é um orgulho. Atualmente, mais de 400 alunos são estudantes do UDF com esse benefício”, destacou a diretora-executiva da Egov, Juliana Tolentino.

A Egov informa que o resultado final deverá ser publicado até o dia 26 deste mês. Após a divulgação do resultado final, o UDF receberá ofício com a relação dos contemplados em cada curso. Segundo o centro universitário, o início das aulas para o segundo semestre está previsto para 8 de agosto.

O procedimento de ingresso e matrícula no curso superior é de inteira responsabilidade do servidor público, que deverá seguir as exigências da instituição de ensino. Para mais informações sobre o processo seletivo, clique aqui.

As informações são da Agência Brasília