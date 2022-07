Restaurante Comunitário do Recanto das Emas fechará temporariamente

Nos próximos dez dias, a unidade vai passar por uma reforma estrutural para receber melhor a população

O Restaurante Comunitário do Recanto das Emas irá fechar temporariamente para reforma a partir deste sábado (16) e deve reabrir no dia 26.

Nos próximos dez dias, a unidade vai passar por uma reforma estrutural para receber melhor a população. “O objetivo é garantir segurança e conforto para as pessoas que fazem as refeições no local”, explica a secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha.

A expectativa é que, em breve, a unidade do Recanto das Emas, assim como as demais, passe a ofertar a primeira refeição do dia. Atualmente, o café da manhã é oferecido nos restaurantes comunitários de Brazlândia, Itapoã, Samambaia, Ceilândia, Estrutural, Sobradinho, Sol Nascente e Paranoá.

As informações são da Agência Brasília