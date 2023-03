TJDFT mantém decisão que condenou PM a perda do cargo por tortura

Foi negado recursos de um policial militar condenado à perda do cargo, acusado por um crime de tortura em 2007

Foi mantida a decisão da Câmara Criminal do TJDFT, pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ( TJDFT ), Desembargador Cruz Macedo, que negou recursos de um policial militar condenado à perda do cargo, acusado por um crime de tortura em 2007.

À época, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) ofereceu denúncia contra o PM e outros três militares, por torturar um motorista, que teria sido conduzido pelos policiais a um local afastado e agredido com chutes no corpo e na cabeça, cacetadas e pisões, por causa de uma breve discussão acerca de uma possível infração de trânsito.

O PM foi condenado a dois anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além da perda do cargo público de policial militar. Em seguida, a Justiça reconheceu a prescrição da pena criminal. No entanto, a condenação à perda do cargo, considerada um efeito administrativo, foi mantida.

Em sua decisão, o Desembargador não admitiu os recursos do policial militar e manteve a decisão da Câmara Criminal: “A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória não alcança os efeitos secundários da condenação, razão pela qual subsiste o efeito administrativo de perda do cargo”.

