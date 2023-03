Homem é preso por crimes de tráfico e porte de arma

No momento da prisão, o criminoso guardava porções de crack, uma pistola Taurus G2C,128 munições, além de dinheiro em espécie

Nessa terça-feira (7), um homem foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico e porte de arma de uso restrito. Ele possuía ainda um mandado de prisão pelo crime de tráfico e porte de arma.

No momento da prisão, o criminoso guardava porções de crack, uma pistola Taurus G2C,128 munições, além de dinheiro em espécie dentro de um depósito.

Nesta quarta-feira (8), foi deflagrada a segunda fase da operação. Três pessoas foram

presas por tráfico de drogas e posse de munição. Em um dos endereços foi localizada uma munição

calibre 50.

A pessoa flagrada com a apreensão da munição permaneceu em silêncio durante o interrogatório.

A ação foi desencadeada em uma operação no combate ao tráfico de drogas pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Os profissionais receberam ajuda da DOE, DALOP e do CANIL de cães farejadores na busca.