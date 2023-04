Terracap licita imóveis em 13 RAs

Para atender a demanda por comércio e serviços da população, a agência disponibilizou também sete loteis comerciais no local para venda

O edital de licitação de imóveis da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) deste mês retoma a venda de lotes comerciais no Itapoã Parque. No total, serão 12 mil unidades habitacionais com capacidade de cerca de 50 mil moradores.

Para atender a demanda por comércio e serviços da população, a agência disponibilizou também sete loteis comerciais no local para venda. O certame, marcado para o dia 28, a partir das 9h, licitará a venda e a concessão mensal de outros 87 terrenos localizados em 13 regiões administrativas.

O edital, com valores e metragens dos imóveis, está disponível no site da Terracap. Podem participar do processo licitatório pessoas físicas ou jurídicas. Os interessados devem ficar atentos ao prazo da caução: o dia 27 deste mês. As condições de pagamento são 5% de entrada e o restante em até 180 meses. Há, ainda, imóveis disponíveis para concessão mensal.

Todo o procedimento licitatório pode ser feito via online. Já os clientes que tiverem interesse de entregar a proposta de compra e o comprovante da caução pessoalmente, ainda contam com a opção do drive-thru, no estacionamento do edifício-sede da Terracap. A licitação será transmitida ao vivo pelo canal da agência no YouTube.

Sobre as opções no Itapoã Parque, o maior imóvel, localizado na esquina da Quadra 502, possui 1,5 mil m². A entrada é de R$ 24,1 mil. Os demais terrenos são de 840 m² cada, com entradas que começam em R$ 13,5 mil. Os terrenos permitem a implementação de atividades comerciais, prestação de serviço, institucional e industrial.

A região norte começa a ganhar nova forma a partir dos programas habitacionais, que, ali, atendem a política habitacional do DF. Com isso, passa a ser grande a oportunidade de investimento no curto e médio prazo.

O Jardim Botânico também traz duas oportunidades para quem procura lotes institucionais. Ficam na Avenida Boa Vista e têm metragens de 15,4 mil e 14 mil m². As entradas são a partir de R$ 346 mil e R$ 321 mil, respectivamente.

Já Samambaia continua a reunir o maior número de terrenos ofertados. São 41 ao todo. Há oportunidades que atendem do pequeno ao grande investidor, com áreas de 100 m² e entrada inicial de R$ 5,7 mil, até projeções de 1,1 mil m² e entrada a partir de R$ 48,4 mil. Destaca-se, na RA, o imóvel localizado no Centro Urbano: são dois lotes em um único item para disputa, cuja área soma 1 mil m², com entrada inicial de R$ 89,5 mil – o valor restante pode ser parcelado em 180 meses.

Como participar da licitação?

→ Leia atentamente o edital e escolha o imóvel;

→ Preencha a proposta de compra – disponível no site da Terracap;

→ Recolha a caução, correspondente a 5% do valor do lote, que funciona como exigência para habilitação na licitação. Já a caução específica para os imóveis objeto de concessão de uso deverá corresponder ao valor de seis vezes da taxa mínima de retribuição mensal estabelecida no edital;

→ Entregue a proposta. Há duas opções de fazer isto: dirigir-se à Terracap e depositar o documento devidamente preenchido na urna da comissão de licitação, no drive-thru disposto no estacionamento, no dia 28 deste mês, entre as 9 e as 10h, ou optar pela proposta online, anexando o comprovante de pagamento de caução. Nesse caso, a proposta também deve ser enviada eletronicamente no mesmo dia e horário;

→ É dever do licitante atentar para todas as cláusulas do edital, em especial a que se refere à possível incidência do pagamento de taxa de Outorga Onerosa de Alteração de Uso (Onalt) ou do Direito de Construir (Odir).

O valor da caução deve ser recolhido, até o dia 27, em uma agência do BRB, mediante depósito identificado, transferência eletrônica (TED) ou pagamento de boleto expedido no site da Terracap, necessariamente em nome do próprio licitante ou pelo seu legítimo procurador. A não apresentação da procuração implica desclassificação automática do licitante.

Para os licitantes preliminarmente classificados, a documentação exigida no edital deve ser entregue por meio da plataforma online, acessando-se o site da Terracap, no menu Serviços, opção Requerimento Online, ou por meio do endereço eletrônico da comissão de licitação: [email protected].​

As informações são da Agência Brasília