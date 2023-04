MPDFT denuncia homem que tentou matar mulher com facadas na cabeça

De acordo com o MPDFT, a vítima estava em um bar com duas amigas quando Kayro chegou a atingiu com golpes de faca na cabeça

A Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri do Gama denunciou, nessa terça-feira (12), um homem acusado de tentativa de feminicídio de uma mulher em um bar da região. Segundo o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), o acusado é Kayro Paiva da Silva, conhecido como "Cremosinho". O homem é um velho conhecido da polícia.

Homem de 40 anos é esfaqueado no Sol Nascente em Ceilândia Ainda de acordo com o MPDFT, a vítima estava em um bar com duas amigas quando Kayro chegou a atingiu com golpes de faca na cabeça. A mulher apenas sobreviveu por ter sido socorrida de imediato. Caso a denúncia seja aceita, o acusado responderá pelo crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado: crime cometido por motivo torpe, pois Kayro atentou contra a vida da mulher por acreditar que ela denunciou um conhecido; e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, porque ele se aproximou por trás e repentinamente, sem nada dizer, atacou a mulher com golpes de facas na cabeça.