Catadores de lixo participam de ação de saúde

Nos três dias de evento, os cooperados, funcionários e familiares receberam atendimento de clínica médica

Durante três dias, a Secretaria de Saúde (SES) promoveu uma ação itinerante na cooperativa de catadores Recicle a Vida, em Ceilândia. A ação tinha como o objetivo ampliar o acesso da população aos serviços de assistência à saúde. A atividade fez parte da programação da 5° Semana Lixo Zero, envolvendo cerca de 180 pessoas.

Nos três dias de evento, os cooperados, funcionários e familiares receberam atendimento de clínica médica, cardiologia com eletrocardiograma, oftalmologia, odontologia, fisioterapia, nutrição, atualização da caderneta de vacinação, teste de hepatite e audiometria. Participaram equipes do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) e da Unidade Básica de Saúde (UBS) 5 de Ceilândia.

Após triagem pela equipe da SES, os casos de risco identificados foram encaminhados para a rede de saúde para tratamento. Maria Antônia, 63, há 15 anos cooperada da associação, passou pelas avaliações e exames e pôde comemorar: “Graças a Deus, nunca tive nenhum acidente, e me sinto muito mais segura agora. Aqui é minha segunda casa, minha família”.

Saúde laboral

Durante a abertura do evento, o subsecretário de Vigilância à Saúde (SVS), Divino Valero, ressaltou a ação da cooperativa e destacou o papel do poder público na saúde do trabalhador. “A Secretaria de Saúde tem intensificado o foco na saúde laboral”, disse. “Para isso, devemos entender a dinâmica e principalmente os riscos da atividade. A secretaria vai dar continuidade a ações como a de hoje, e queremos repetir com trabalhadores de outras atividades”

Uma das articuladoras desse trabalho itinerante, a diretora de Saúde do Trabalhador, Elaine Morelo, ressaltou a importância da ação: “Queremos levar a saúde para perto do trabalhador. Sabemos o quanto é difícil você largar seu ambiente de trabalho para poder ir atrás de atendimento”.

Abril Verde

Abril é marcado pelo Movimento Abril Verde, instituído para conscientização sobre a segurança e saúde no trabalho. O mês foi escolhido por conter duas datas importantes para o tema: o Dia Mundial da Saúde (7) e o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho (28). O símbolo é um laço verde, cor que representa as questões de segurança e saúde do trabalho.

As informações são da Agência Brasília