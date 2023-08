Terracap faz maior venda de lotes públicos do ano

Ao todo, foram 156 propostas em valor de R$ 133,9 milhões para os imóveis do Jardim Botânico, Ceilândia, Noroeste e outras regiões

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) realizou, nesta quinta-feira (31), a maior venda de lotes públicos do ano. É a primeira venda de terra no novo bairro Aldeias do Cerrado, localizado no Jardim Botânico.

Ao todo, foram recebidas 156 propostas em valor total de R$ 133,9 milhões para os imóveis do Jardim Botânico, Ceilândia, Noroeste, Paranoá e outras regiões.

O edital 09/2023 disponibilizou 109 imóveis para a concorrência pública. Somente para o Aldeias do Cerrado, a Terracap ofertou 22 lotes no Residencial dos Jacarandás. As propostas variaram entre R$ 305 mil e R$ 465 mil.

O advogado Pedro Lucas de Lima, que concorreu a um dos lotes do Aldeias do Cerrado, disse participar da licitação em busca de qualidade de vida. “Quero proporcionar à minha família um lugar onde consigamos viver tranquilamente, em paz. Acredito que o ambiente do novo bairro proporcione tudo isso”, relata, contando que ficou encantado com a natureza do local, ao visitar o empreendimento.

A Terracap vai analisar as propostas e devolver as cauções dos que não ganharam pra que possam participar das próximas licitações.

Assinado por Paulo Zimbres – ícone do urbanismo brasiliense e também autor de alguns dos maiores projetos da Terracap, como Águas Claras e Noroeste – o projeto urbanístico e arquitetônico do Aldeias do Cerrado privilegia o conceito de baixa densidade populacional, mais áreas verdes e maior espaço livre, favorecendo a ventilação e a iluminação natural em toda sua extensão.

Composto por 355 lotes, o Residencial dos Jacarandás foi escolhido para o lançamento do Complexo Aldeias do Cerrado. Na entrada à direita do empreendimento, os novos moradores estarão próximos a uma área verde e ao Ribeirão Cachoeirinha, em um ambiente urbanizado com área de lazer moderna e ampla. O residencial foi projetado para ter casas sem muros frontais.

A área de lazer, localizada junto à entrada da quadra, vai contar com campo de futebol, quadra de tênis, quadra poliesportiva, espaço gourmet, salão de festas, espaço fitness e quiosque com churrasqueira, bem como estacionamento para visitantes.

Todas as obras de infraestrutura do complexo, como rede de drenagem, pavimentação, calçadas, rede de distribuição de energia elétrica, iluminação em LED, muros nos limites do condomínio, além daquelas correspondentes às áreas de uso comum do Residencial dos Jacarandás, serão entregues pela Terracap. Além disso, a estatal garantirá a entrega do condomínio dotado de sistema de câmeras de segurança e central de monitoramento.

Localizado na Região Administrativa do Jardim Botânico, o acesso ao empreendimento se dá pela BR-251 ou pela DF-140. O objetivo da empresa é incluir mais lotes também no Residencial dos Jacarandás, no próximo edital, que deve sair já na próxima semana.

As informações são da Agência Brasília