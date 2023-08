Colisão entre veículos para o trânsito na ponte JK

Um dos automóveis envolvidos acertou um poste, após subir em mureta que separa as pistas

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender uma colisão entre carros e moto, no trecho central da Ponte JK, na manhã desta quinta-feira (31), às 06h17.

Uma motocicleta Honda/Biz125 de cor preta e seu condutor, de 56 anos, foi atendido e avaliado pelos militares sendo constatado que estava ileso, portanto, não houve necessidade de transporte ao hospital.

O segundo veículo envolvido, VW/Virtus de cor prata, conduzido por uma motorista, de 42 anos de idade, que perdeu o controle da direção e na sequência veio a colidir com o guard-rail de concreto que divide as vias ficando parado no mesmo. A condutora foi atendida, avaliada e transportada pelo CBMDF ao Hospital Brasília, apresentando escoriações pelo corpo, e alegando dores nas costas, estava consciente, orientada e estável.

O terceiro veículo envolvido, Nissan/Sentra de cor prata, era conduzido por um motorista, de 51 anos, que foi atendido e avaliado por nossa guarnição de socorro sendo constatado que estava ileso, portanto, não houve necessidade de transporte ao hospital.

O quarto veículo envolvido, VW/Gol de cor preta, conduzido pelo senhor, de 37 anos, foi atendido e avaliado pela guarnição de socorro sendo constatado que estava ileso, portanto, não houve necessidade de transporte ao hospital. Havia ainda um casal de menores de idade, foram atendidos e avaliados, sendo constatado que estavam ilesos, porém por precaução, foram transportados com o apoio do SAMU, ao Hospital Ortopédico e Medicina Especializada (HOME).