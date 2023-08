Titulares tomam posse no Conselho dos Direitos da Mulher

O CDM foi criado em 1988 com o objetivo de promover um ambiente coletivo de construção e implementação de políticas públicas voltadas às mulheres

A governadora em exercício do Distrito Federal Celina Leão (PP) empossou, nesta quinta-feira (31), 48 novas representantes do Conselho dos Direitos da Mulher (CDM/DF) para o mandato de 2023/2025.

“Aqui hoje estão mulheres que não fazem parte do GDF e saíram das suas residências sem ter remuneração nenhuma para lutar por aquilo que elas acreditam: a defesa das mulheres. Nós precisamos não só estar numa política pública ou no papel, precisamos estar em cargos estratégicos, sim. Toda vez que a sociedade avança na luta das mulheres, há um retrocesso social machista personalíssimo daqueles que ainda nos veem como nós não somos, como coisa, objeto, segregadas da sociedade”, disse a mandatária.

O Conselho dos Direitos da Mulher do DF foi criado em 1988 com o objetivo de promover um ambiente coletivo de construção e implementação de políticas públicas voltadas às mulheres. O grupo é formado por 12 representantes do Poder Público do DF e 12 representantes de entidades da sociedade civil, tem natureza consultiva e deliberativa e está vinculado à Secretaria da Mulher. Além das titulares, as suplentes também foram nomeadas, totalizando 48 novas representantes.

Ao falar do conselho, Celina Leão citou medidas importantes do governo na proteção das mulheres e da população, como o aplicativo Viva Flor – de segurança preventiva às vítimas de violência doméstica –, a iniciativa inédita no país de se pagar um auxílio aos órfãos do feminicídio e também o fato de mulheres ocuparem cargos estratégicos no GDF. Ela ainda lembrou que esta gestão recriou a Secretaria da Mulher.

O grupo reúne representantes de sindicatos, institutos, associações e uma escola de samba. Essa pluralidade é destacada pela secretária da Mulher, Giselle Ferreira, empossada presidente do conselho, ao falar da importância do colegiado.

“É escutar a sociedade civil juntamente com o governo para efetivar a políticas públicas em prol das mulheres. Tomar medidas depois de escutar é muito mais eficaz. A pauta prioritária é o acolhimento e proteção à mulher. Mas precisamos trabalhar vários eixos, como o empreendedorismo, a capacitação e outras frentes também”, disse Giselle Ferreira.

Essa política de acolhimento também foi pontuada pela coordenadora de Promoção de Defesa dos Direitos das Mulheres da Defensoria Pública, a defensora Antonia Carneiro, empossada no conselho. “É muito importante ouvir essas mulheres que estão próximas da sociedade para trazer as demandas, a fim de que a gente possa pensar políticas públicas plurais. Como defensora, vou levar as demandas das nossas assistidas, porque a Defensoria Pública atende mulheres vítimas de violência doméstica”, afirmou.

“A Secretaria de Saúde hoje é a única do país que tem uma linha de cuidado com seis temas. O nosso sexto braço é exatamente o combate à violência à mulher. Me sinto honrada de participar de um comitê permanente de prevenção do cuidado do acolhimento dessas mulheres e não só no momento da violência, mas o pós-violência, que é muito emblemática a reinserção, o empreendedorismo, a ocupação, o ofício dessas mulheres para que elas realmente quebrem esse ciclo”, ponderou a secretaria de Saúde, Lucilene Florêncio.

Já a representante do Clube Soroptimista Internacional de Brasília (SI Brasília), Cátia Vasconcelos, lembrou a longa luta das mulheres. Ela foi a primeira mulher a ocupar uma cadeira no Conselho Seccional da OAB de Minas Gerais e também fundou o Sistema de Integração, Assistência e Defesa da Mulher Advogada (Siadema), entre outros trabalhos pelo público, como a criação dos Conselhos da Mulher nos estados.

“Nós temos que trabalhar os homens e não só as mulheres. As mulheres são as geradoras da vida, os homens só nascem porque nós existimos. Se a gente educa bem nossos filhos, nossos maridos, o nosso meio familiar é a única forma de modificar essa submissão que o homem acha que tem direito sobre a mulher. Não existe direito sobre o ser humano, é isso que precisamos mudar, a mentalidade masculina. Essa pauta é totalmente feminina e feminista, mas são os homens nosso fator maior de mudança”, explicou.

Entidades eleitas

– Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica (ABMCJ)

– Instituto Reciclando o Futuro

– Grupo Mulheres do Brasil

– Associação Comercial do Distrito Federal (ACDF)

– Instituto Arkrealiza

– Instituto Resolve

– Clube Soroptimista Internacional de Brasília (SI Brasília)

– Escola de Samba Acadêmicos do Riacho Fundo II

– Sindicato dos Professores no Distrito Federal (Sinpro-DF)

– União Brasileira de Mulheres – Seção Distrito Federal (UBM-DF)

– Fórum de Mulheres do Mercosul (FMM)

– Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e Telégrafos do DF e Entorno (Sintect/DF)

Entidades suplentes eleitas

– Instituto Entre Nós

– Instituto Me Ajude a Ajudar (IMAA)

– Levante Feminista Contra o Feminicídio

– Ação de Mulheres pela Equidade (AME)

– Associação Tudo Azul Autismo (ATA)

– Força Ativa da Mulher (FAM)

– Movimento Negro Unificado – Seção do Distrito Federal e Entorno (MNU-DF)

– Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do GDF (Sindsasc)

– Associação Vencedoras Unidas (AVU)

– Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União (Sindilegis)

As informações são da Agência Brasília