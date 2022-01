Termina hoje inscrições para seleção de médicos do Iges

Na quarta, terminam as inscrições para profissionais das especialidades: neurologistas, cardiologistas, plantonistas e nefrologistas

Termina nesta terça-feira (18) as inscrições para a seleção de clínicos médicos pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF).

Já na quarta (19), terminam as inscrições para profissionais de outras quatro especialidades: neurologistas, cardiologistas, plantonistas e nefrologistas. As inscrições devem ser feitas no site do instituto, onde os editais estão disponíveis para serem consultados.

Os benefícios são vale-transporte e alimentação. Em conformidade com o artigo 93 da lei n.º 8.231/91, serão destinados 5% das contratações às pessoas com deficiência (PCD).

Os candidatos poderão ser contratados para atuar no Hospital de Base (HB) e no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), bem como nas unidades de pronto atendimento (UPAs) administradas pelo Iges-DF.

Entre as etapas do processo seletivo estão análise curricular, entrevista, avaliação de conhecimentos. Também será necessária a comprovação dos requisitos exigidos no edital. Após o cadastro, o andamento completo da seleção realizada pela Gerência Geral de Pessoas do Iges-DF poderá ser acompanhado pelo site do instituto, onde serão publicadas todas as etapas realizadas com os nomes dos candidatos e os respectivos resultados.

As informações são da Agência Brasília