Brasília irá sediar torneio continental de basquete

A escolha da capital federal para abrigar jogos do AmeriCup 2022, foi anunciada nesta terça-feira (18)

Gabriel de Sousa

Foi anunciado nesta terça-feira (18), a escolha de Brasília e de Recife, capital do estado de Pernambuco, como cidades-sede da Copa América de Basquete, mais conhecida como AmeriCup, que será realizada entre os dias 2 e 11 de setembro.

O anúncio foi realizado pela Federação Internacional de Basquete (FIBA), juntamente com a Confederação Brasileira de Basquete (CBB), por meio do seu site oficial. Os jogos serão realizados no Ginásio Nilson Nelson, com capacidade para 11 mil pessoas, e no Ginásio Geraldão, no Recife, que abriga até 10 mil espectadores.

“Estamos muito felizes em poder trazer a AmeriCup (Copa América) de volta ao Brasil depois de mais de três décadas. O maior evento de seleções das Américas será o maior evento olímpico do país em 2022 e tenho certeza do sucesso das sedes em Brasília e Recife e que a Seleção Brasileira irá com tudo em busca do título da competição em casa”, disse Guy Peixoto, presidente da Confederação Brasileira de Basquete (CBB).

Em uma nota para o Jornal de Brasília, a Confederação Brasileira de Basquete (CBB), explicou que a capital federal foi escolhida para sediar o evento devido a sua história relacionada com o esporte. “Além de ser a capital do país e com infraestrutura hoteleira e de aeroporto excelente, Brasília foi escolhida pela paixão da capital por basquete, e pela parceria construída por CBB e FIBA, que entenderam que a cidade seria fundamental para o sucesso do evento. E o Nilson Nelson foi aprovado pela FIBA”, afirma a organização.

As finais do torneio não acontecem em território nacional desde o ano de 1984. Na ocasião, a seleção brasileira, liderada por Oscar Schmidt, venceu aquele torneio.

A AmeriCup 2022 terá a participação de 12 seleções: Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá, México, República Dominicana, Porto Rico, Venezuela, Uruguai, Panamá, Ilhas Virgens e Colômbia. O sorteio dos grupos será realizado em março deste ano.