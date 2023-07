Suspeito é preso e bens roubados são recuperados em residência no Park Way

Os policiais do 27º Batalhão foram acionados para atender a ocorrência e agiram rapidamente para conter os criminosos e recuperar os bens roubados

Uma operação policial bem-sucedida resultou na prisão de um homem suspeito de participar de um roubo a uma residência no Setor de Mansões do Park Way, na manhã deste domingo.

Segundo as informações das vítimas, dois homens encapuzados invadiram a residência e as ameaçaram com o uso de arma de fogo. Os criminosos forçaram as vítimas a realizarem transferências bancárias e a abrir cofres para subtrair dinheiro e joias. Em seguida, amarraram-nas com fita adesiva em um cômodo e levaram diversos bens da residência, incluindo dois veículos para facilitar a fuga.

Assim que tomaram conhecimento do ocorrido, as equipes de policiais, com o apoio de outras unidades, iniciaram o patrulhamento na região. A resposta rápida das autoridades possibilitou a localização do veículo Renault/Kwid com um dos suspeitos no Recanto das Emas. Além disso, a colaboração entre as forças de segurança também permitiu que a Polícia Militar de Goiás recuperasse o veículo Mercedes e os objetos roubados em Águas Lindas.

O suspeito foi detido e junto com os pertences roubados das vítimas, foi conduzido para a 27ª Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência.