PMDF prende mulher em flagrante por tráfico de drogas no Setor Comercial Sul

Durante a patrulha de rotina no SCS, os policiais do Gtop 21 testemunharam o momento em que a suspeita entregava uma porção de entorpecente

Por volta das 21h deste domingo, policiais militares do Grupo Tático Operacional do 1º Batalhão (Gtop 21) realizaram uma importante operação que resultou na prisão em flagrante de uma mulher acusada de tráfico de drogas no Setor Comercial Sul, em Brasília.

Durante a patrulha de rotina no SCS, os policiais do Gtop 21 testemunharam o momento em que a suspeita entregou uma porção de entorpecente, identificado como crack, a um usuário. Imediatamente, os agentes efetuaram a abordagem e procederam com a detenção da mulher.

Ao revistá-la, foi encontrado em sua posse um montante de mais de R$ 600 em dinheiro trocado, juntamente com diversas porções de maconha, cocaína e crack. Além disso, a suspeita estava em posse de uma balança de precisão, um caderno contendo anotações, e material para embalar e comercializar os entorpecentes.

A detida foi conduzida à 5ª Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência, onde permanece sob custódia das autoridades competentes. Vale ressaltar que a mulher já possui histórico criminal, tendo passagens pela Polícia pelo crime de tentativa de homicídio.