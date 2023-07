Colisão entre uma motocicleta e uma carroça em São Sebastião

O acidente envolveu uma motocicleta HONDA CG e uma carroça de propulsão humana, resultando em feridos

Na noite do último sábado (30), uma ocorrência de trânsito mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na Avenida São Sebastião (DF 473), próximo a uma loja de ração animal.

Quatro viaturas e dezesseis militares foram prontamente acionados para atender à situação, prestando os primeiros socorros aos envolvidos.

O condutor da motocicleta, de 34 anos, estava sozinho no veículo no momento do acidente. Ele foi atendido seguindo o protocolo de trauma e apresentava uma possível fratura no membro inferior direito. Apesar do susto, o motociclista estava consciente, porém desorientado, e seu estado era considerado estável. Em seguida, foi transportado para o Hospital de Base para receber atendimento médico especializado.

A carroça a propulsão humana era conduzida por um homem de 58 anos, que não apresentava ferimentos e foi atendido pelas guarnições de bombeiros. Além dele, uma mulher, também de 58 anos, estava embarcada na carroça e reclamava de dores na cabeça, costelas e abdômen. Contudo, a passageira estava consciente, orientada e em estado estável. As equipes do CBMDF prestaram os primeiros socorros no local e, após o atendimento inicial, a mulher foi encaminhada para o Hospital de Base para uma avaliação médica mais detalhada.

Após o atendimento emergencial, o trânsito no local foi normalizado e as autoridades seguem investigando as causas do acidente. O CBMDF ressalta a importância da atenção e do respeito às regras de trânsito para evitar ocorrências desse tipo.