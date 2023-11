Suspeito de tráfico de drogas em SP é preso em Brazlândia

Os policiais efetuaram a prisão do foragido e o encaminharam à 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia)

Na noite do último domingo (12), policiais militares do Grupo Tático Rural Oeste, pertencente ao Batalhão de Policiamento Rural (BPRURAL) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), realizaram a prisão de um homem com mandado de prisão em aberto, na área rural de Brazlândia/DF, mais especificamente no Núcleo Rural Morada dos Pássaros II.

A operação foi conduzida pela equipe do Grupo Tático Rural (GTR) Oeste, que durante suas diligências se deparou com o indivíduo em questão. Após uma verificação mais detalhada, foi constatado que o mesmo era alvo de um mandado de prisão relacionado ao crime de tráfico de drogas, emitido pelo estado de São Paulo, onde o indivíduo também cumpria pena.

Diante da situação, os policiais efetuaram a prisão do foragido e o encaminharam à 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), onde foram realizados os procedimentos legais necessários.