Serralheiro é a vaga com melhor salário neste início de semana

Ao todo, 586 oportunidades de emprego são oferecidas nas agências do trabalhador nesta segunda-feira (13)

A semana começa com 586 oportunidades de emprego abertas nas agências do trabalhador. O melhor salário oferecido nesta segunda-feira (13) é para serralheiro: R$ 2.640, mais benefícios. Para se candidatar, basta ter nível fundamental de escolaridade e não precisa comprovar experiência. O contratado irá trabalhar em Ceilândia.

As vagas para quem quer atuar na área de construção e reforma, aliás, são as que estão com os maiores salários do dia. A remuneração de R$ 2,2 mil é oferecida em duas oportunidades para bombeiro hidráulico, sete para eletricista e dez para pedreiro. Para todas elas, é preciso comprovar experiência, assim como para ajudante de obras, que poderá receber R$ 1.438,80 mensais, mais benefícios. São dez vagas abertas.

Um total de 71 oportunidades são para auxiliares de barmam, de cozinha, de linha de produção e de limpeza, com salários que variam entre R$ 1.320 e R$ 1,7 mil, mais benefícios. Os locais de trabalho ficam em Taguatinga, Gama e Plano Piloto. A maioria delas exige candidatos com nível fundamental de escolaridade.

Para quem tem nível superior, duas vagas para psicólogo estão disponíveis para atuar em Águas Claras com salário de R$ 14 a hora. Há, ainda, uma oportunidade de estágio para quem estuda tecnologia da informação, para trabalhar no Guará.

Pessoas com deficiência (PcD) podem se candidatar em uma das 150 vagas abertas, a maioria delas para repositor em supermercado. Mas ainda tem oportunidade para técnico de segurança do trabalho e auxiliar de limpeza. Os salários variam de R$ 1.399 a R$ 2,5 mil, mais benefícios.

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília