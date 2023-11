Vegetação pega fogo próximo a Leroy Merlin e ameaça Parque Nacional

Foram consumidos 129.000 metros quadrados de vegetação, aferidos por meio do GPS

Na tarde deste domingo (12), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência de um incêndio florestal entre a Subestação de Energia Brasília Norte e a Leroy Merlin, no Setor de Múltiplas Atividades Norte (SMAN).

As equipes do CBMDF combateram o fogo, utilizando as técnicas necessárias para, primeiramente, isolar o incêndio, impedindo a sua propagação para outras áreas e preservando as imediações do Park Nacional de Brasília, após aproximadamente 02h30 de serviço, por meio do uso de bombas costais, abafadores e água das viaturas, as chamas foram completamente extintas.

