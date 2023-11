Tamanduá é resgatado em chácara na Samambaia

Após o resgate bem-sucedido, o tamanduá-mirim foi conduzido para um local apropriado, onde pôde ser solto em seu habitat natural

No último domingo (12), policiais militares do Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foram acionados para resgatar um tamanduá-mirim que surpreendeu moradores ao aparecer em uma chácara localizada na DF 459, em Samambaia Sul.

O chamado ocorreu por volta das 18h, quando o tamanduá foi avistado no quintal de uma residência, causando surpresa entre os moradores da região. Os residentes entraram em contato com a equipe do Batalhão Ambiental para realizar o resgate e garantir a segurança do tamanduá-mirim.

Ao chegar no local, os policiais constataram que o animal não apresentava nenhum ferimento aparente. A equipe procedeu com o resgate do tamanduá, assegurando que o processo fosse realizado de forma a minimizar o estresse para o animal.