PCDF prende jovem suspeito de violência doméstica

Na madrugada desta quinta-feira (14), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), através da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam II), participou da Operação Shamar, uma ação coordenada que ocorreu em todo o território nacional, com o objetivo de combater a violência doméstica no país.

Durante a operação, a equipe da Deam II cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um indivíduo de 20 anos, acusado de violência doméstica contra sua ex-companheira, uma adolescente de 17 anos.

Na semana anterior, mesmo com medidas protetivas de urgência em vigor em seu desfavor, o agressor as desrespeitou. Na ocasião, a vítima foi ameaçada de morte, agredida fisicamente e teve alguns de seus pertences roubados por ele.

Após receber voz de prisão em sua residência, o homem foi conduzido à delegacia. Após a conclusão dos procedimentos legais, ele foi recolhido à carceragem da PCDF.