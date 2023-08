Suspeito de matar policial aposentado é preso

Em julho, o corpo de Jacob Vieira da Silva, de 60 anos, foi encontrado em uma cisterna na chácara de seu na Cidade Ocidental (GO)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), em parceria com a Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC), prendeu, nesta terça-feira (22), um homem suspeito de envolvimento no homicídio de um policial militar de Goiás aposentado. A captura ocorreu em Florianópolis.

Em julho, o corpo de Jacob Vieira da Silva, de 60 anos, foi encontrado em uma cisterna na chácara de seu enteado, Bruno Oliveira Ramos, na Cidade Ocidental (GO). Bruno teria marcado um encontro com o padrasto para pagar uma dívida de R$ 750 mil.

Com o homem, os agentes encontraram duas armas do tipo pistola, uma de calibre 9 mm e outra de 40mm, além de 500 munições, dinheiro e diversos equipamentos eletrônicos.

O suspeito foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de calibre restrito. A 33ª Delegacia de Polícia, em Santa Maria, continua na condução das investigações.