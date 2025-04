Suspeito de furtos é preso após ser identificado por câmeras de segurança no Núcleo Bandeirante

Na noite desta sexta-feira (12), por volta das 19h30, a Polícia Militar do Distrito Federal prendeu um homem suspeito de envolvimento em diversos furtos registrados nos últimos dois meses no Núcleo Bandeirante e região. A ação foi realizada por equipes do Grupo Tático Operacional 45 (GTOp 45), com base em informações repassadas pela comunidade e em imagens de câmeras de segurança.

O trabalho de inteligência contou com a colaboração de vítimas que forneceram vídeos que mostravam claramente o autor dos crimes. Durante patrulhamento tático, os policiais localizaram o suspeito nas proximidades do Núcleo Bandeirante e o reconheceram como o mesmo homem que aparecia nas gravações.

Durante a abordagem, nada de ilegal foi encontrado com o indivíduo. No entanto, ao ser confrontado com as evidências, ele confessou sua participação nos furtos. Um detalhe reforçou a identificação: o suspeito usava os mesmos sapatos registrados nas imagens de um furto ocorrido no dia 9 de abril, em um comércio da região.

O homem foi levado à 11ª Delegacia de Polícia, onde foi novamente reconhecido a partir de vídeos de outro crime — o furto de uma bicicleta, posteriormente utilizada em mais um delito, desta vez contra um mercado na Candangolândia.

Com extensa ficha criminal, o acusado foi apontado como o responsável por pelo menos quatro furtos recentes. Ele permanece à disposição da Justiça.