PMDF apreende arma de fogo e cocaína com dupla em Ceilândia; condutor era paraplégico

Na madrugada deste sábado (12), policiais militares do Distrito Federal apreenderam uma arma de fogo municiada e porção de cocaína durante uma abordagem realizada na EQNM 5/7, em Ceilândia, nas proximidades de um bar. Dois homens que estavam em um veículo foram conduzidos à delegacia.

A equipe da PMDF realizava patrulhamento quando observou dois indivíduos dentro de um Ford Fusion branco em atitude suspeita.

Ao se aproximarem, os policiais visualizaram um pó branco — identificado posteriormente como cocaína — sobre um celular com capa rosa nas mãos do motorista, o que motivou a abordagem.

O condutor informou ser paraplégico devido a um ferimento por arma de fogo. Questionado sobre a presença de armamento no carro, negou qualquer posse.

Durante a busca no veículo, os policiais localizaram uma pistola Taurus PT 917C, calibre 9mm, municiada com 17 projéteis, escondida sob o banco do motorista. O homem alegou que usava a arma para defesa pessoal e que a havia adquirido em uma feira informal, sem saber sua origem exata.

No porta-malas do automóvel foi encontrada a cadeira de rodas do condutor, que precisou da ajuda do passageiro para sair do veículo. Após revista, nada mais de ilícito foi encontrado com ele. Já com o passageiro, foi apreendido o celular onde a droga foi inicialmente avistada.

No momento em que foi informado sobre sua condução à 15ª Delegacia de Polícia, o motorista demonstrou resistência verbal e tentou provocar os policiais, que conseguiram conter a situação com técnicas de controle emocional.

Ambos foram levados à delegacia, e o condutor confirmou que a substância apreendida era cocaína.