Homem morre após ser atropelado em Águas Claras

Na noite deste sábado (6), por volta das 23h26, uma ocorrência de atropelamento mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) em Águas Claras.

O caso ocorreu em frente à Estação Estrada Parque, onde um pedestre foi atingido por um veículo Astra, de cor prata, conduzido por um homem de 34 anos.

Ao chegarem ao local, as equipes de resgate encontraram a vítima caída no solo, já sem sinais vitais. O homem apresentava ferimentos graves no tórax, no braço direito e sinais de traumatismo cranioencefálico (TCE).

Apesar dos esforços da equipe, que iniciou imediatamente os procedimentos de reanimação cardiopulmonar, o óbito foi constatado após avaliação médica.

Até o encerramento da ocorrência, a vítima não havia sido identificada. O motorista do carro foi atendido no local, mas não precisou de encaminhamento médico.

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. A Polícia Civil e a Polícia Militar do Distrito Federal estiveram no local para dar início às investigações.