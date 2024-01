Suspeito de estupro de vulnerável é preso

Ao ser questionado sobre o assunto, o motorista não optou por não falar. Ele foi conduzido para a Central de Flagrantes de Formosa

A Polícia Rodoviária Federal realizou, nesse domingo (21), duas prisões no Entorno do Distrito Federal, ambas relacionadas a mandados de prisão em aberto. A primeira foi feita na BR-020, em Formosa (GO), e a segunda na BR-060, no Recanto das Emas.

Durante a manhã, agentes abordaram um carro conduzido por um homem de 42 anos. Ao consultar seus registros, verificou-se um mandado de prisão por estupro de vulnerável, expedido pela Vara Judicial de Silvânia, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

Ao ser questionado sobre o assunto, o motorista não optou por não falar. Ele foi conduzido para a Central de Flagrantes de Formosa.

Já na BR-060, outra equipe flagrou um veículo realizando uma manobra suspeita na via e o abordou. O condutor, um motorista de aplicativo, não soube explicar o motivo da manobra.

Ao consultar o sistema, foi encontrado um mandado de prisão em aberto expedido pela Vara Cível de Família e Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). Ele foi encaminha para a 27ª Delegacia de Polícia.