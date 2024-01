PM de folga apreende homem suspeito de assaltar mulher no Riacho Fundo II

Os pertences roubados foram recuperados e devolvidos à vítima

Na madrugada desta segunda-feira (22), por volta das 00h02, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada via rádio para atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo na QN26 do Riacho Fundo II.

Ao chegar ao local, os policiais se depararam com um policial do 11º Batalhão da PM, que estava de folga e havia acabado de deixar sua namorada nas proximidades, ouviu os gritos desesperados de uma mulher que afirmava ter sido vítima de um assalto e pedia socorro.

O policial não hesitou e imediatamente iniciou a perseguição ao autor do assalto, que ainda carregava a bolsa roubada da mulher. Mesmo após várias ordens de parada, o criminoso não obedeceu, vindo a confrontar o policial com uma faca, instrumento utilizado no roubo.

Em um ato de legítima defesa, o policial efetuou dois ou três disparos. Após neutralizar a ameaça, ele prontamente solicitou socorro médico. Os bombeiros compareceram ao local e levaram o autor do roubo para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT), onde se encontra em estado estável e está programada uma intervenção cirúrgica.