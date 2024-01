Governo investe R$ 1,2 milhão na modernização da cozinha do HRC

Mais de 3,2 mil refeições são preparadas todos os dias para atender pacientes, acompanhantes e servidores no HRC

Em breve, o Hospital Regional de Ceilândia (HRC) contará com uma nova estrutura para o preparo de refeições de pacientes, acompanhantes e servidores de plantão. Com um investimento de R$ 1,2 milhão, a cozinha está sendo ampliada e recebe melhorias nas instalações para a produção de aproximadamente 3,2 mil refeições diárias, incluindo café da manhã, colação, almoço, lanche, jantar e ceia.

A diretora administrativa da Região de Saúde Oeste, Flávia Cáritas, destaca que a reforma beneficiará toda a população que utiliza os serviços de saúde do hospital. “Estamos modernizando o ambiente para garantir uma alimentação de qualidade aos pacientes e servidores que trabalham em regime de plantão. Essa adequação também proporciona um ambiente de trabalho melhor para os prestadores de serviço”, diz.

Além de atender ao público do HRC, a cozinha do hospital fornece diariamente refeições para o Hospital Cidade do Sol, localizado próximo ao Sol Nascente/Pôr do Sol, e para o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) da região. “A nossa estimativa é que a cozinha esteja em pleno funcionamento no novo ambiente no segundo trimestre”, acredita a gestora. O prazo contratual prevê que o espaço seja reformado em até 90 dias.

Estrutura

A reforma do espaço de 328 m² abrange obras no teto, piso e paredes, incluindo a troca de pias, bancadas, torneiras e instalações elétricas e hidráulicas. A estrutura é composta por dois depósitos de alimentos, câmara fria, espaço para o preparo das refeições, lavatório higiênico e três salas para nutricionistas. Durante as obras, a cozinha funciona provisoriamente no refeitório dos servidores, com todas as adequações de higiene necessárias.

“Estamos na fase de demolição, refazendo toda a parte elétrica e hidráulica, e em breve iniciaremos o trabalho no piso. A adequação geral inclui modificações na estrutura do telhado e nas calhas para eliminar todos os problemas de infiltração. A próxima etapa consistirá nos acabamentos, incluindo revestimentos, na adequação dos equipamentos e em outros trabalhos menores”, detalha o engenheiro civil responsável pela obra, Matheus Alves.

Os serviços estão sendo executados com recursos do tesouro distrital e de emenda parlamentar do deputado federal Fred Linhares. Mais de 30 empregos diretos e indiretos estão sendo gerados na execução dos trabalhos.

Mais obras

Recentemente, o GDF anunciou a reforma e ampliação do pronto-socorro do HRC, uma obra estimada em aproximadamente R$ 12 milhões, que está em processo licitatório. Além de atender à população de Ceilândia, o HRC recebe pacientes do Sol Nascente/Pôr do Sol e de Águas Lindas (GO).

